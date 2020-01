Bonne année 2020 / Feliz año nuevo !

Le jour de l’an est un nouveau départ, le moment de partager avec vous nos vœux les plus sincères. Nous vous souhaitons 365 jours de moments heureux, de surprises et la concrétisation des projets que vous avez le plus à cœur.

Avec 250 000 lecteurs uniques + de 1,5M de pages vues par mois et 60 000 amis sur nos différentes pages et groupes Facebook, le Grand Journal du Mexique est devenu important pour vous au quotidien et nous nous efforçons donc de vous apporter encore plus d’informations et de dossiers intéressants sur le Mexique !

Merci de faire partie de cette grande famille mexicanophile et merci de votre fidèlité !

Le Grand Journal du Mexique vous présente ses meilleurs voeux de santé et de réussite pour 2020 ! Bonne année et surtout bonne santé ! Feliz año nuevo !