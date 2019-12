Dossier – Le Mexique est il dangereux pour les touristes ? Etat des lieux….

Déplacements : - Eviter les déplacements dans les Etats/villes considérés comme dangereux : ex. Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa (notamment Culiacan), Ciudad Juarez et Tijuana ; - Se limiter aux circuits déterminés par la mission professionnelle ou par les guides touristiques et agences de voyages ; - Préférer les voyages de jour et sur les routes avec péage (« cuotas ») et se renseigner sur les axes routiers déconseillés. Circuler les vitres fermées et portières verrouillées ; - En cas de barrage routier, ne pas forcer le passage et respecter les demandes des malfaiteurs ; - Privilégier les VTC type Uber aux taxis, ou monter exclusivement à bord de taxis réservés depuis un hôtel ou un aéroport (stations de taxis « sitios ») ; - Partager si possible sa course ou voyager à plusieurs. Limiter l’utilisation des transports en commun. Criminalité : - En cas d’agression, n’opposer aucune résistance, les assaillants étant souvent armés et n’hésitant pas à recourir à la violence ; - Masquer tout signe extérieur de richesse, rester vigilant en utilisant son smartphone/appareil photo. Conserver ses objets de valeurs et documents officiels en lieu sûr ; - Eviter les lieux peu fréquentés (quartiers ou plages isolés) et éviter de marcher seul dès la tombée de la nuit. Exercer une vigilance accrue dans les lieux d’affluence (hubs de transports) et touristiques (plages, bars, clubs), propices aux vols et agressions ; - Divulguer un minimum de données personnelles, notamment dans les espaces publics (cf. menace d’extorsion ou « enlèvement virtuel »). En cas d’extorsion téléphonique présumée, appeler le 088 ou 911 ; - Eviter de garder d’importantes sommes sur soi mais toujours prévoir 200-400 pesos dans son porte-monnaie, en cas d’extorsion ou racket. En cas de racket de la police, tenter de relever les éléments d’identification des agents ; - Ne pas retirer de l’argent en pleine rue (uniquement à l’intérieur des banques), encore moins de nuit ; - Suivre l’actualité via des médias locaux. - Si vous êtes résident au Mexique votre carte consulaire vous sera précieuse lors de contrôles inopinés ou une approche un peu trop agressive de la part de policiers municipaux. N'hésitez pas à la montrer et à bien signaler que vous bénéficiez de la protection consulaire ;