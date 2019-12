Florence Cassez : « Je crois que c’est maintenant ma vraie libération » ! (Video Interview)

L’ancien patron de la police fédérale mexicaine, véritable « bête noire » de la Française, qu’il avait fait emprisonner pendant sept ans sur de fausses accusations d’enlèvements, vient de tomber pour corruption. « Une bombe » au Mexique, pour son avocat mexicain. Un fol espoir pour elle.

Elle a appris la nouvelle en rentrant du travail, sur les réseaux sociaux. C’était un article mexicain qui reprenait une information venue des États-Unis : Genaro Garcia Luna a été interpellé et écroué pour corruption. « En un instant, je suis repartie là-bas, dit Cassez. J’ai revu la prison de Tepepan, les moments de désespoir, les souffrances… »

Tout ce qu’elle avait tenté de chasser de ses pensées. « Je m’étais fait une raison. Je devais vivre avec ça et essayer de l’enfouir, au maximum. »

Elle évoque sans dire le mot cette suspicion qu’elle sent encore lui coller à la peau. « Les gens qui disent qu’ils ne veulent pas savoir si j’ai fait ou pas ce qu’on me reprochait là-bas, qu’ils ne me jugent pas, veulent sûrement être gentils, mais ils ne savent pas à quel point c’est lourd à porter… »

Alors, l’arrestation de Genaro Garcia Luna est une soudaine bouffée d’un espoir qu’elle croyait envolé.

Aujourd’hui, des témoins racontent comment ils ont déposé des valises contenant des millions de dollars chez Garcia Luna. De l’argent venu des cartels de la drogue, dont il aurait été le complice bienveillant. « Ici, cette nouvelle est une bombe ! », dit Agustin Acosta, l’avocat mexicain de Florence Cassez. Parce que derrière Garcia Luna, d’autres pourraient tomber à leur tour, et avec eux tout un système suspecté de corruption et de meurtres.

Et Me Acosta, comme Florence Cassez, rappelle qu’Israël Vallarta est toujours en prison, toujours pas condamné, et que « la justice doit lui être rendue comme elle l’a été à Florence ».

À Dunkerque, la jeune femme est en plein rêve : « C’est mon moment ! Les médias mexicains vont enfin m’innocenter. Je crois que c’est maintenant ma vraie libération… »

