Le français Frédéric Michel et l’acteur Alejandro Sandi libérés ! (Vídeos)

Selon des sources concordantes, le français Frédéric Michel et l’acteur Alejandro Sandi ont été libérés aujourd’hui vers 13 heures après plus de 24 heures de séquestre.

C’est le ministre de la sécurité intérieure Alfonso Durazo qui a fait cette annonce en soulignant que le commando a effectivement exigé une rançon sans préciser toutefois si celle ci fut payée !

Les deux victimes ont été accompagnés par la garde nationale et ont maintenant rejoint leurs domiciles respectifs. Ils sont en bonne santé selon les autorités mexicaines.

Selon les médias, le commando est en fait composé de délinquents qui de dédient aux vols de véhicules dans la région depuis un certain temps !

Article du 15 novembre 2019 – Enlèvements du Parc national « Nevado de Toluca » – Une enquête ouverte en France ! (Vídeos)

Une enquête pour « enlèvement et séquestration » a été ouverte lundi en France après l’enlèvement dimanche d’un français dans le parc national « Nevado de Toluca », a indiqué le parquet de , confirmant une information du Parisien.

Selon nos informations, les deux véhicules avec d’un côté l’acteur mexicain Alejandro Sandi et ses deux amies Esmeralda Ugalde et Vanessa Arias et de l’autre les deux français Frédéric Michel et Mathieu Noirot Julien circulaient à la même heure sur une des routes qui mènent au sommet du volcan !

Ils auraient été dépouillés de leurs effets personnels et des véhícules, une jeep blanche et une camionnette toyota grise aux alentours de 8hrs du matin ! Les amies d’Alejandro Sandi ne connaissent pas et n’accompagnaient pas les français en question mais certaines sources nous indiquent que trois personnes auraient été en fait enlevés !

Il s’agirait donc vraisemblablement de vols répétés avec « prises d’otages » mais pour le moment et selon les autorités mexicaines, le français Frédéric Michel et le mexicain Alejandro Sandi sont bien portés disparus ! Les deux français faisaient une excursion à bord d’un véhicule tout-terrain lorsqu’ils ont été interceptés par des malfaiteurs en armes, selon les quotidiens Reforma et El Universal.

Ce n’est pas la première fois que des incidents sont signalés sur la zone haute du Xinantécatl. En janvier 2018 une famille fut agressée par un commando qui leur a également volé le véhicule à moins d’un kilomètre du stationnement.

Un tweet du gouverneur de l’Etat de Mexico, Alfredo del Mazo Maza, indique que l’enquête de son procureur est en cours. « J’ai demandé à être informé des développements de l’enquête dans un souci de sécurité pour les personnes concernées », a tweeté le gouverneur.

Une enquête ouverte en France

L’ouverture d’une enquête en France est liée au fait que le parquet de Paris est compétent dès qu’un français est victime d’un acte criminel à l’étranger.

Les autorités françaises sont « mobilisées pour que notre compatriote soit retrouvé le plus rapidement possible, en relation étroite avec les autorités locales », a par ailleurs déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Paris, ajoutant vouloir garder « la plus grande discrétion » sur ce dossier pour des raisons « d’efficacité et de sûreté ».

Les autorités ont mis en place un dispositif pour quadriller la zone, qui fait partie de la municipalité de Zinacantepec, à l’ouest de Mexico, et tenter de retrouver ces deux ou trois personnes.

Article du 24 novembre 2019 – Un Français et l’acteur Alejandro Sandi enlevés dans le parc national « Nevado de Toluca » !

Un Français, répondant au nom de Frédéric Michel et l’acteur Alejandro Sandi ont été enlevés dans le parc national « Nevado de Toluca » dimanche 24 novembre a annoncé à l’Agence France-Presse l’ambassade de France à Mexico. Video !

« Nous confirmons les faits. Nous sommes en contact permanent avec les autorités mexicaines qui sont mobilisées pour retrouver notre concitoyen », rapporte l’ambassade à propos de ce kidnapping survenu dans le parc situé au pied du volcan Nevado de Toluca, dans l’Etat de Mexico.

Le Français et le Mexicain ont été interceptés par des hommes en armes, selon les médias locaux. Les deux hommes ont été emmenés de force à bord de leurs propres véhicules. Le ressortissant mexicain est un acteur, Alejandro Sandi, précisent les sites de journaux et un communiqué de l’ambassade. Les autorités ont mis en place un dispositif pour quadriller la zone et tenter de retrouver ces deux personnes.

Reportan que secuestraron al actor Alejandro Sandí; andaría con Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias

Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales realizan patrullaje en la zona del Nevado de Toluca presuntamente a fin de localizar a turistas, entre ellos a un francés, que fueron retenidos en la zona la mañana de este domingo.

Extraoficialmente trascendió que turistas que viajaban en camionetas, una tipo Jeep con placas de Morelos y una Toyota color gris, habrían sido interceptados en la parte alta del Nevado de Toluca, en un refugio, por un grupo de hombres armados que los retuvieron, dejando sólo en libertad a una mujer.

Todo indica que Alejandro Sandi se encontraba en compañía de un par de amigos extranjeros en el Nevado de Toluca, en donde un grupo armado los despojó de sus vehículos y se los llevó, esto según una testigo que corrió con suerte de ser liberada y quien fue quien dio parte a las autoridades.

Alejandro Sandi es un actor de teatro, que recientemente vimos en televisión, participó en la telenovela Amar a Muerte, junto a las Juliantinas Macarena Achaga y Bárbara López y El Señor de los Cielos

