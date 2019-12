Santé – Le piment réduit les risques d’AVC et maladies cardiovasculaires !

S’il n’est pas apprécié par tout le monde, ses vertus se révèlent au fil des études scientifiques : le piment permettrait de vivre plus longtemps en protégeant des maladies cardiovasculaires et des AVC.

Mettez du piment dans votre vie, c’est bon pour la santé ! Une étude scientifique italienne publiée dans la revue médicale Journal of the American College of Cardiology, conclut que la consommation régulière de piment réduit le risque de maladies cardiovasculaires.

Les scientifiques ont étudié plus de 22 000 personnes durant huit ans. Une partie d’entre elles ne consommaient pas de piment, d’autres jusqu’à deux fois par semaine, certains de deux à quatre fois par semaine et enfin, la dernière catégorie concernait les gros consommateurs de piment qui en mangeaient plus de quatre fois par semaine. Sur plus de 1200 décès survenus parmi les participants à l’étude, les personnes consommant du piment plus de quatre fois par semaine étaient celles qui étaient le moins touchées par le risque maladies cardiovasculaires et par les risques de mortalité par AVC.

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs s’intéressent aux vertus du piment. Deux autres études, l’une conduite en Chine en 2015 et l’autre en 2017 aux Etats-Unis avaient établi un lien entre la consommation de piment et une meilleure longévité.

Cette étude vient combler un manque de données scientifiques concernant le continent européen, et plus précisément la région méditerranéene.

« Le piment est un aliment courant du régime méditerranéen traditionnel. Cependant, les données épidémiologiques sur l’association entre la consommation de piment et la mortalité sont rares, avec un manque d’études sur les populations méditerranéennes » annonce l’étude en préambule.

La nourriture pimentée serait source de longévité

Risque moindre de cancers, maladies coronariennes et respiratoires, manger régulièrement relevé augmenterait l’espérance de vie, selon une étude chinoise publiée dans le British Medical Journal, le 4 août 2015.