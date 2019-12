Tourisme – Au Mexique, un grand projet de train pour sillonner la “route maya” ! (Videos)

D’ici quatre ans ce projet verra le jour, le train partira de l’État de Tabasco pour faire une boucle de 1 500 km le long de la péninsule du sud du Mexique, via le Chiapas, le Campeche, le Yucatán et le Quintana Roo. Tout savoir sur le train Maya en images !

C’est l’un des engagements pris avant la construction : demander l’accord des communautés indiennes, notamment les Mayas, qui vivent sur le tracé du futur train.

La consultation publique a eu lieu ce week end et le résultat est sans appel! Sur les 84 municipalités dans 5 états plus de 93,000 personnes ont voté pour et 7,517 ont voté contre !

Article du 27 avril 2019 – Un grand projet de train pour sillonner la “route maya” !

Andrés Manuel López Obrador a mis les formes pour le lancement officiel du chantier. À Palenque, dans l’État du Chiapas, le président a participé à une cérémonie maya pour demander la permission à la Madre Tierra (la Terre nourricière) de construire le train. Offrandes et danses ont ponctué la célébration….!

Si les perspectives de développement sont bien reçues dans la région, le projet suscite néanmoins un peu d’inquiétude. À San Cristobal de Las Casas, capitale du Chiapas, quelque 300 représentants des communautés indigènes se sont réunis ce même dimanche pour célébrer le caractère sacré de leur terre et faire passer quelques messages au gouvernement: «Nous ne nous opposons pas à la construction du Train Maya, mais nous voulons que les peuples indigènes soient consultés sur le projet», a expliqué l’un de leurs représentants.

Quel sera le vrai impact du « tren Maya » sur la région? Voir les vidéos explicatifs en fin d’article !

Les inquiétudes portent notamment sur les forêts humides, zones sacrées et lieux de ressources vitales pour les communautés indigènes, aujourd’hui mises en péril par des projets de développement. Le tracé passe aussi par des réserves naturelles, et des environnementalistes se préoccupent en particulier de l’impact sur la faune. L’une des zones concernée, la réserve de Calakmul, abrite la majorité des quelque 4800 jaguars que compte encore le pays.

Le gouvernement a promis que la préservation de l’environnement sera au centre du projet. «Ce n’est pas un caprice, ce n’est pas quelque chose d’imposé. Pas un seul arbre ne sera coupé», a lancé le président mexicain dimanche, en insistant sur le fait que le tracé se construira majoritairement sur des lignes déjà existantes, mais aujourd’hui vétustes.

Plus globalement, certains Mexicains se demandent si l’État aura vraiment les moyens de financer ce mégachantier sans augmenter les impôts. C’était en tout cas l’une des promesses d’Andrés Manuel López Obrador durant sa campagne électorale.

Ce mégachantier, prévu sur quatre ans, va coûter entre 5 et 7 milliards d’euros et table sur un investissement mixte entre l’État, qui s’appuiera sur une taxe touristique, et des sociétés privées.

Le nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador a annoncé un ambitieux projet de train touristique qui traversera les principales régions du patrimoine maya.

Pour stimuler le tourisme dans le sud du Mexique, “AMLO” propose d’investir 120 à 150 milliards de pesos (5,5 à 7 milliards d’euros) dans un train qui relie les principaux sites de la région maya, dans la péninsule du Yucatán au sud-est du pays. Le schéma nécessitera de construire 854 km supplémentaires de voies et d’utiliser les 646 km déjà existants. D’ici quatre ans si ce projet voit le jour, détaille la presse, ce train partira de l’État de Tabasco pour faire une boucle de 1 500 km le long de la péninsule du sud du Mexique, via le Chiapas, le Campeche, le Yucatán et le Quintana Roo. Le “train maya” facilitera grandement le transit d’un site archéologique ou naturel à l’autre dans cette péninsule du Yucatán d’une grande valeur touristique mais où, à l’heure actuelle, il n’existe pas de connexions fluides entre les différents centres d’intérêt. Ainsi, pour rallier le Chiapas depuis Cancún par exemple, il faut prendre un car ou un avion. Lors de sa campagne, le futur président avait prévu de créer une “voie maya de 830 km de long”, rapporte le site Sin Embargo, mais “le projet s’est amplifié et le train parcourra 1 500 km”. Pour financer les travaux, le président envisage d’investir les actuelles recettes du tourisme de la région, “quelque 7 milliards de pesos” [320 millions d’euros] et de “recourir à des capitaux privés.” Cette hypothèse de recourir aux deniers locaux du tourisme a immédiatement provoqué la colère des instances concernées dans la filière, souligne El Universal,qui rapporte les propos du porte-parole du secteur : Si les recettes du tourisme sont investies dans le train maya, nous pouvons dire adieu aux campagnes de publicité et de promotion pendant 25 ans, ce sera une mort certaine.” www.courrierinternational.com – Sabine Grandadam