16 Mai 2020 : les élections des Conseillers des Français de l’Etranger !

1 800 000 Français seront appelés à voter les 16 et 17 mai pour élire les nouveaux Conseillers des Français de l’Etranger. Cette année il sera possible de voter par internet. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ? Explications et mode d’emploi.

C’est au sein du Conseil Consulaire que la communauté, liée au consulat à travers ses élus, prennent les manettes des actions locales: bourses scolaires, Implication dans la gestion des établissements scolaires, Assistance, Aides Sociales, Etat Civil, Relais avec l’administration de votre pays de résidence, Animation et Cohésion de la communauté, Actions économiques, etc…

Notre quotidien d’expatrié, le lien avec la France, le dynamisme économique et social et notre spécificité de Français de l’Etranger, dépendent en partie de ce conseil dont la présidence sera désormais exercée non plus par le Consul, nommé par l’administration, mais par un élu sur le modèle des élections municipales qui auront lieu en mars en France. Le conseil consulaire élira parmi ses membres, son président, appuyé par une majorité. Au Mexique, cette année, nous élirons 6 conseillers consulaires !

Le Vote Electronique

Le premier enjeu de ces élections consulaires des 16 et 17 mai prochain sera celui de la participation. Celle-ci est régulièrement pointée du doigt comme étant faible, voire inconsistante : 80 000 votants pour plus d’un million d’inscrits en 2014.

Pour cette raison, entre autres, il a été décidé de pouvoir procéder à un vote électronique, le vote papier demeurant cependant possible. Plusieurs avantages : ceux qui ne sont pas à l’aise avec le vote électronique pourront toujours se rendre aux urnes et par ailleurs et en particulier dans les circonscriptions géantes, quelques clics permettront à tous d’exercer leur droit à être représentés en quelques minutes.

Renouvellement : L’engagement citoyen

Plus de 440 conseillers remettent leur mandat en jeu, et ce alors que le paysage politique depuis 2014 a été bouleversé. Si une grande partie des élus actuels viennent des rangs de la droite et de la gauche, l’arrivée en 2017 de la République en marche et la présence de plus en plus importante d’associations apolitiques et fédératrices pourraient changer la donne.

L’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) composée des élus désignés par leurs pairs issus de cette élection était majoritairement à gauche au début de cette mandature.

Aujourd’hui, le camp des indépendants s’est vu étoffer au fil des victoires du président Macron, affaiblissant les LR et le Parti socialiste. La recomposition a donc commencé dans les états-majors des Français de l’Etranger.

La question de la réprésentativité

Les conseillers, désormais appelés Conseillers des Français de l’étranger, ont un rôle essentiel mais parfois mal connu. Outre leur statut de grands électeurs des Sénateurs des Français de l’étranger, ils sont désormais intégrés dans une nouvelle réforme décidée par Jean-Baptiste Lemoyne à un vrai réseau de remontées des informations et des problématiques rencontrées.

Acteurs auprès de vos élus nationaux, relais auprès des Ministres et de leurs agents, ils porteront les projets, chercheront les financements.

Vote électronique, vote papier, nous sommes tous appelés à participer à ces élections. Elles donneront l’impulsion qui rythmera les 6 prochaines années de la vie des Français de l’Etranger. N’oubliez pas de vérifier votre inscription sur les listes électorales, vous pouvez vous y inscrire jusqu’au 10 avril 2020.

Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

L’inscription sur les listes électorales peut se faire désormais 6 semaines avant la date du scrutin – avant le 10 avril pour les prochaines élections consulaires.

Pour être sûr que vous êtes bien inscrit et que vous pourrez donc voter le 17 mai (le 16 mai pour le continent américain), n’hésitez pas à utiliser l’outil mis en ligne sur service public.fr. Le vote pour ces élections se fera à l’urne ou par voie électronique. Il vous permettra de savoir en quelques minutes sur quelle liste électorale vous êtes inscrit.

Vous pourrez, le cas échéant, procéder à votre inscription en ligne ou vous rapprocher de votre consulat pour le faire.