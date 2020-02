35.000 homicides au Mexique en 2019 – Un record qui cache de nouvelles informations.. !

Le pays de 126 millions d’habitants, à la violence endémique, a vu le problème s’aggraver à partir de 2006, lorsque la lutte contre le trafic de drogue s’est militarisée. Depuis cette date, près de 275’000 personnes ont été assassinées dans le pays, selon le Secrétariat exécutif du Système national de la sécurité publique, qui n’en précise pas la proportion liée au crime organisé.

Une hausse maîtrisée ? Lutter contre la pauvreté et l’exclusion pour diminuer la violence, le projet du gouvernement…

Le président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador, qui a célébré le 1er décembre sa première année au pouvoir, affirme que la violence diminuera grâce à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il compte également réduire le recours à la force contre les criminels.

Selon les autorités et en réponse au journaliste Jorge Ramos de CNN, le président AMLO a indiqué que le processus de diminution du nombre d’homicides sera long mais que la tendance est tout de même à la baisse ! Après des hausses de 2,7% ou 2% par an, la hausse de 1% cette année dénote une certaine maitrise de la situation !

Par ailleurs 4 états concentrent 50% des homicides dont Guanajuato avec un triste record de 11 meurtres par jour, cet état faisant l’objet de luttes intestines entre gangs rivaux ! Les 3 autres états sont Jalisco, l’état de Mexico et le Michoacan.

9 états ont recensé zero meutres en décembre dernier ce qui permets aux autorités de concentrer leurs efforts et d’envoyer l’armee sur les zones les plus affectées.

Selon un rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, les trois pays avec les taux d’homicides les plus élevés en 2017 étaient le Salvador, le Venezuela et le Honduras.

