Coronavirus: la ville de Cancun au Mexique désertée par les touristes ! (Vidéo)

Célèbre pour son « Spring Break » et sa plage bordée de boîtes de nuit, Cancún est désertée par les touristes, le Mexique appelant ses habitants à se confiner pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Les vacanciers se font de plus en plus rares dans le célèbre hotspot touristique mexicain de Cancún, alors que le Covid-19 se répand dans le monde entier. Résultat : les plages sont vides, les matelas de plage au bord des hôtels sont désertés et les fêtes sont inexistantes.

Pourtant, du 22 mars au 5 avril devait se tenir le traditionnel « Spring Break ». Mais le Mexique a décrété lundi 30 mars l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 avril pour lutter contre la pandémie de Covid-19, qui a fait 28 morts dans le pays.

Le gouvernement a ainsi prolongé jusqu’à fin avril la suspension des activités non essentielles, initialement prévue jusqu’au 15. Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell Ramírez, a exhorté les Mexicains à rester chez eux, de manière stricte pour les plus de 60 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de diabète, d’hypertension ou de pathologies cardiaques, plus vulnérables face au virus.

Le président de gauche, Andrés Manuel López Obrador, a été critiqué pour ne pas avoir pris de mesures très contraignantes. Quelques jours plus tôt, il avait invité la population, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à continuer de fréquenter les restaurants pour soutenir l’économie.

Mais aujourd’hui le pays est en confinement volontaire et ce jusqu’au 30 avril et durant les fêtes saintes, les vacances les plus courues dans l’année pour les mexicains ! Ceci étant si le taux d’occupation et les tarifs sont en baisse, il n’y a pas de restrictions impératives au tourisme.

Ce qui est surprenant, c’est que les destinations mexicaines des Caraïbes continuent à recevoir des visiteurs et prévoient de maintenir l’offre durant Pâques. La Chambre nationale du commerce, des services et du tourisme (Canaco Servytur) de Cancún prévoit que le taux d’occupation des hôtels atteindra 65 % durant les vacances !

Le Championnat du monde de pentathlon moderne 2020, prévu à Cancun, Quintana Roo, du 25 au 31 mai, sera reporté à une nouvelle date, fin septembre ou octobre, en raison de la pandémie de Covid-19.