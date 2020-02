El Horno Francès – Quand l’amour mène vers la réussite au Mexique !

Ils livrent des croissants chauds en bateau tous les matins aux milliardaires amarrés dans une des plus belles marinas du pacifique mexicain, celle de Barra de Navidad, Jalisco. Lui c’est Emeric et elle c’est Christine, ils ont découvert le Mexique en vacances et ne l’ont plus jamais quitté depuis 18 ans!

Aujourd’hui ils prennent leur retraite….Portrait del « Horno Francès » et de deux tourtereaux qui ont su faire leur nid loin de chez eux !

« Quand notre coeur fait Boum – Tout avec lui dit Boum – Et c’est l’amour qui s’éveille » chantait Charles Trenet ! Rien de plus vrai pour ce couple de français hors normes que rien ne présageait vraiment à se rencontrer.

Elle est niçoise, lui bordelais et il se sont connus à au Canada pour ne plus se quitter ! Lui partait vers le sud, tombe en panne de camionnette et se retrouve dans ses bras… »notre histoire de couple ça c’est fait comme ça, dit elle…une rencontre, des points communs, une façon de penser…a un moment où tous les deux nous étions seuls et blessés par la vie, un concours de circonstances et voilá ! Emeric m’a dit un jour – je veux quelqu’un à côté de moi, ni devant, ni derrière ! «

En 1999, Emeric a 30 ans et Christine 45 mais une grande expérience de la vie ! Chef d’entreprise à plusieurs reprises dans le secteur de la décoration et de l’architecture, mariée, deux enfants elle divorce de son mari-associé et décide de remonter une affaire au Canada. Pugnace et déterminée, elle rencontre un jeune homme plein de talent dont l’expérience dans l’hôtellerie (Negresco, Majestic, Petit Poucet…) sera déterminante dans le choix de leur projet au Mexique.

C’est lors d’un voyage sur Guadalajara (capitale de l’état de Jalisco) qu’ils font (comme on dit dans le jargon des surfeurs) la « Costalegre », cette côte qui longe le pacifique mexicain entre Puerto Vallarta (Le St-Trop du Mexique) et Manzanillo, un des plus grands ports de commerce du pays. Cette côte regorge de petits secrets et de lieux magiques tels que Careyes ou Cihuatlán, Tenacatita, La Manzanilla, San Patricio, Melaque et Barra de Navidad, ces petits villages où se posent les jets privés du monde entier l’hîver quand le soleil mexicain est chaud et la mer agréable !

C’est donc à Barra de Navidad, village balnéaire, que nos deux tourtereux décident de s’installer, le long de la laguna et face au Grand Isla Navidad Resort dont la marina abrite les plus beaux yachts américains qui descendent de Californie en même temps que les pélicans blancs du Canada !

-El Horno Francès – French Bakery-

Le projet ce sera une boulangerie, pâtisserie française car la demande en pains et autres viennoiseries de la part des centaines d’expats américains et canadiens installés sur San Patricio, la baie de Melaque, Barra de Navidad et celle des milliers de touristes mexicains est importante.

Ils rentrent donc au Canada acheter le matériel, prendre des cours de professionnels pour garantir une qualité sans faille et se lancent dans cette aventure. El HORNO FRANCÈS est né, ce sera leur bébé, leur enfant et ils vont le chérir pendant 15 ans !

Bien evidemment on a rien sans rien et les journées en saison sont longues ! Elles commencent à 2hrs du matin, avec une livraison de la boutique à 7hrs, la livraison des yachts a 8hrs, un retour au labo jusqu’à 13 hrs pour une sièste bien méritée entre 14 et 17 hrs puis un retour au labo jusqu’à 22 hrs ! On ne ferait pas cela toute l’année !

Effectivement la saison est courte mais double, du 1er novembre au 5 mai puis du 15 juillet au 15 août pour les vacances d’été ! Entre temps on est en repos et on en profite pour surfer (la passion d’Emeric) ou voyager de part le monde sur invitation des clients servis durant la saison et avec lesquels on tisse des liens amicaux !

Aujourd’hui nos deux tourtereaux souhaitent s’envoler vers d’autres cieux ! La montagne ? peut être du côté de Patzcuaro, au Michoacan, où ils possédent une belle cabane en bois mais Christine souhaite maintenant prendre du recul, voyager dans le Mexique qu’elle adore, voir un peu plus sa famille aujourd’hui dispersée aux quatre coins du monde comme la plupart des vrais expats !

El Horno Francès est en vente avec la maison et le laboratoire qui font face à une très belle plantation de cocotiers ! La boutique aussi, tout le matériel et le bateau avec lequel ils livrent tous les matins leurs pains au chocolat, vous vous souvenez?? ces petits pains que dévorent les milliardaires de la baie de Barra de Navidad!

Une opportunité donc pour d’autres expats plus jeunes aussi qui souhaitent allier un projet économique viable avec une qualité de vie indéniable….Un projet qui se ferait en accompagnement avec les propriétaires actuels !

Le Mexique est une terre de cocagne, cette région bénie des dieux ! L’état de Jalisco est aussi le plus représentatif de l’image que nous nous faisons du Mexique, lá ou naît le tequila, les mariachis et ou les montagnes plongent sur une mer pacifique bordée de palmiers et à seulement quelques heures de la capitale Mexico.

Barra de Navidad est un havre de paix, en bord de mer, entouré de plantations de cocotiers et la Costalegre une côte courrue par la jet set constituée d’une myriade de villages tous tournés vers le tourisme, une activité en pleine expansion au Mexique !

LES INFOS

El Horno Francès – Page Facebook

Agence chargée de la vente : https://goo.gl/wXYmq1