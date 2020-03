Le rallye du Mexique écourté à cause du Covid19 – Sébastien Ogier sextuple vainqueur ! (Videos)

Seule épreuve FIA à se tenir ce week-end, le Rallye du Mexique est rattrapé à son tour par la pandémie mondiale de coronavirus.

Avec le soutien unanime de WRC Promoter et des constructeurs engagés dans la discipline, les organisateurs du Rally Guanajuato Mexico ont demandé à la FIA d’avancer l’arrivée à samedi après-midi.

L’épreuve se terminera donc à l’issue terme de la super-spéciale de Rock & Rally León (ES21), où aura également lieu la cérémonie du podium.

De nombreux pays au monde imposant des restrictions de voyage, toutes les parties ont convenu que tous les efforts doivent être mis en œuvre pour assurer le retour en toute sécurité et en temps donné des officiels, des concurrents et du personnel des équipes.

Plus de 75 % de la distance chronométré du rallye ayant déjà été effectuée, la totalité des points seront attribués pour le Championnat du Monde FIA des Rallyes. Mais sans Power Stage, il sera impossible pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul de marquer des points ce week-end…

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gouverneur de Guanajuato : « En coordination avec le comité d’organisation du Rally Guanajuato México, et en raison de la fermeture de certains aéroports d’arrivée d’équipes et de ressortissants étrangers, la décision d’avancer la cérémonie de clôture de l’événement à ce soir a été confirmé. Nous soutenons et respectons cette décision faite en fonction de la disponibilité des aéroports en question. L’État de Guanajuato ne dénombre aucun cas positif de COVID19 et tous les mécanismes de prévention adéquats resteront en place. »

Patrick Suberville, Directeur du Rally Guanajuato Mexico : « En accord avec les équipes, la FIA et WRC Promoter, le comité d’organisation a décidé d’avancer la fin de l’épreuve après la spéciale Rock & Rally prévue samedi soir. Cela permettra aux équipes et aux médias de retrouver leur pays avant la fermeture imminente des frontières visant à contenir la propagation du COVID-19. L’épreuve offrira ainsi la totalité des points en jeu pour le championnat dans toutes les catégories. »

Sébastien Ogier sextuple vainqueur au Mexique !

Au terme d’un Rallye du Mexique amputé de la dernière étape, Sébastien Ogier décroche sa 6e victoire sur cette épreuve et prend la tête du championnat.

Sébastien Ogier aurait aimé d’autres circonstances pour célébrer sa 6e victoire au Rallye du Mexique, où il égale la performance de Sébastien Loeb. L’annulation de la dernière étape pendant la mi-journée a plié le match, le Gapençais ayant déjà construit une avance trop importante. Il décroche sa première victoire avec Toyota et permet au constructeur japonais d’accrocher cette manche à son palmarès et s’offre également son premier succès depuis le Rallye de Turquie 2019.

Au terme des 21 spéciales disputées sur les 24 au programme, Sébastien Ogier s’est imposé avec près de 28 secondes d’avance sur Ott Tänak (Hyundai) qui a repris Teemu Suninen (M-Sport) et sauve le week-end de Hyundai après les abandons de Thierry Neuville (reparti en Rally2) et Dani Sordo malgré une suspension cassée lors de la première étape. Teemu Suninen complète le podium à une dizaine de secondes de l’Estonien.

Sébastien Ogier repart du Rallye du Mexique avec 8 points d’avance sur Elfyn Evans, tandis que Thierry Neuville suit à 20 unités du Français. La prochaine manche prévue le week-end du 19 avril au Chili est pour le moment maintenue, mais un report est envisageable au vu des mesures prises face au coronavirus.

Article du 13 mars 2020 – Suivez en direct le Rallye du Mexique 2020 ! (Video)

Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye du Mexique, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des neuf spéciales disputées vendredi.

Son rival belge Thierry Neuville, alors solidement accroché à la troisième place du général, a été contraint à l’abandon, trahi par sa mécanique. Alors qu’il venait de signer le meilleur temps au premier intermédiaire devant Sébastien Ogier et Elfyn Evans, le pilote Hyundai a été contraint de s’arrêter, moteur coupé. Après être sorti de sa Hyundai pour ouvrir le capot et tenter de sauver ce qui pouvait l’être, Thierry Neuville a rapidement réalisé que sa journée s’arrêtait là.

Après cette journée marathon, Sébastien Ogier compte 13.2 secondes d’avance sur le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), actuellement esseulé à la deuxième place.

Troisième à 33.2 secondes, le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) a fait honneur à son statut de leader du Championnat du Monde : contraint d’ouvrir la route et de la balayer pour ses adversaires, il a réalisé un sans-faute et pourra bénéficier d’une bien meilleure position dans l’ordre de départ samedi, ce qui devrait lui permettre de lutter pour une place sur le podium.

Parti à la faute en début de journée, le Champion du Monde estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) est remonté jusqu’en troisième position avant de se la faire chiper pour deux dixièmes de seconde par Elfyn Evans dans la dernière spéciale de la journée. Ott Tanak est donc quatrième, à 33.4 secondes de Sébastien Ogier.

Outre Thierry Neuville, l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC), victime lui aussi de problèmes mécaniques sur son bolide sud-coréen, et le Finlandais Esapekka Lappi, dont la Ford Fiesta WRC est partie en fumée, ont été contraints à l’abandon.

Samedi, neuf spéciales figureront au menu des équipages rescapés de ce Rallye du Mexique.

Le programme TV du Rallye du Mexique 2020 !

Le Rallye du Mexique est depuis son apparition en 2004 la première manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) disputée sur la terre.

En raison du décalage horaire, le programme des spéciales est particulier pour ce troisième rendez-vous de la saison, à suivre principalement sur la chaîne Canal + Sport Week-end (appelée Canal + Décalé en semaine). Programme TV…..

Jeudi 12 mars: Présentation du rallye : 22h15 sur Canal + Sport

Vendredi 13 mars : ES1 : 3h40 en direct sur Canal + Sport Week-end (Canal + Décalé) Rediffusion à midi et 20h05, Résumé Étape 1 : 20h35 sur Canal + Sport Week-end

Samedi 14 mars : Résumé Étape 1 : 17h30 sur Canal + Sport Week-end, ES15 : 18h en direct sur Canal + Sport Week-end, ES18 : minuit en direct sur Canal + Sport Week-end (rediffusion à 7h35 le dimanche)

Dimanche 15 mars : Résumé Étape 2 : 17h35 sur Canal + Sport Week-end, ES24 : 18h en direct sur Canal + Sport Week-end (rediffusion à 16h30 lundi sur Canal + Décalé)

Le Rallye du Mexique s’organise face au coronavirus ! (Video)

Les organisateurs du Rallye du Mexique, prochaine manche du WRC 2020 (12-15 mars), assurent avoir pris toutes les précautions nécessaires pour le bon déroulement de l’épreuve.

F1, WTCR, Super Formula, GT Open, pas un jour ne se passe sans que le coronavirus n’affecte l’une ou l’autre des séries autour du monde.

A un peu moins de dix jours du coup d’envoi de la troisième manche du Championnat du Monde des Rallyes WRC au Mexique, les organisateurs de l’épreuve avouent leur confiance quant au bon déroulé de la première manche terre de l’année.

Le tout appuyé par un travail mené en collaboration avec les autorités sanitaires locales qui ont déployé les moyens pour prévenir à toute situation liée à la propagation possible du Covid-19.

« Nous avons mis en place un système de surveillance épidémiologique pour surveiller tous les pilotes et les équipes arrivant des pays où la situation est la plus grave : Chine, , Corée du Sud, Japon, Italie, Iran et Singapour, commente Daniel Alberto Díaz Martínez, secrétaire détaché à la santé dans le gouvernement mexicain, cité par le site du WRC.

Le rallye se tiendra dans le cadre de ces mesures préventives, avec le soutien d’une équipe d’épidémiologistes et d’agents de santé qui seront postés dans les endroits où le plus grand nombre de spectateurs sont attendus, ainsi que sur le camp de base du rallye à León, afin de garantir la santé de tous les participants. »

Pas de mesures de quarantaine donc pour les participants, un seul équipage italien étant recensé sur la liste des engagés du côté des pilotes. Cinq cas de coronavirus ont été détectés au Mexique.

Source – www.autohebdo.fr/