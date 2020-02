Paris – « Alebrijès & Mexicraneos » s’invitent à la Villette ! (Video)

L’art mexicain est à admirer au Parc de La Villette jusqu’à la fin du mois de mai 2020 grâce à la très belle installation éphémère et en plein air intitulée « Alebrijès & Mexicraneos ». Venez déambuler au parc de La Villette et découvrez ces œuvres colorées et illuminées ! L’art mexicain est à admirer au Parc de La Villette jusqu’à la fin du mois de mai 2020 grâce à la très belle installation éphémère et en plein air intitulée « Alebrijès & Mexicraneos ». Venez déambuler au parc de La Villette et découvrez ces œuvres colorées et illuminées ! Si vous êtes un passionné d’art mexicain alors rendez-vous au Parc de La Villette jusqu’à la fin du mois de mai 2020. C’est ici, dans l’Est parisien, que l’expo ‘Alebrijès & Mexicraneos’ a jeté son dévolu. Après son succès rencontré dans les rues de Lille, dans le cadre d’Eldorado, 5e édition thématique de lille3000, l’installation éphémère ‘Alebrijès & Mexicraneos’ débarque à La Villette pour le plus grand bonheur des parisiens, amateurs d’œuvres mexicaines.

Comme son nom l’indique, cette exposition en plein air nous invite à découvrir les Mexicraneos, ces fameux crânes peints et décorés par des artisans et artistes mexicains pour le célèbre El Dia de Los Muertos (Le Jour des Morts). Ceux-ci ont été présentés lors du dernier défilé à Mexico en novembre 2018 mais aussi exposés sur l’une des avenues les plus importantes de Mexico : l’avenue Paseo de la Reforma.

Imaginée en 2017 par l’agence J. García López, cette installation est l’exposition d’art urbain la plus grande du Mexique, ayant rassemblé plus de 5 millions de visiteurs ! Aujourd’hui, quelques-uns de ces Mexicraneos sont donc à découvrir à Paris, en plein coeur du Parc de La Villette, le long du canal, côté Prairie du Cercle Sud. Parmi les artistes ayant sublimé ces crânes monumentaux, citons Izaskun, Osmani Contreras ou encore Larva Clothing.

Juste en face, côté Prairie du Cercle Nord, on retrouve les imposantes Alebrijes, des statues représentant des êtres imaginaires.

Originaires de la région de Oaxaca au Mexique, ils combinent plusieurs animaux, fantastiques ou réels, et forment un être unique et étonnant, aux couleurs joyeuses et vibrantes. Quand le soleil se couche, ces Alebrijes s’illuminent rendant les œuvres encore plus mystérieuses.

Pour découvrir cette installation très colorée 100% mexicaine, rendez-vous au Parc de La Villette jusqu’à la fin du mois de mai 2020.

Source – www.sortiraparis.com